До Регламентного комітету ВР ще не надійшло подання ГПУ на зняття недоторканності Новинського

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив перший заступник голови Регламентного комітету Павло Пинзеник.

«Подання не надійшло», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні зазначається, що ГПУ підозрює Новинського у перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме - архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

За словами Луценка, він підписав відповідне подання і, очевидно, вже 4 листопада воно буде подано до Верховної Ради, де призначать засідання профільного комітету.

Читайте такожНовинський заявив, що з України "їхати не збирається", але завтра летить на Афон

Як відомо, відповідно до статті 218 закону «Про Регламент Верховної Ради», подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата вноситься до ВР генеральним прокурором.

Відповідно до статті 219 Регламенту, після надходження подання депутат, щодо якого внесено подання, може надати протягом п’яти днів письмові пояснення комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту. Відповідно до статті 220, Регламентний комітет визначає достатність, законність і обґрунтованість подання, законність одержання доказів, зазначених у поданні, і встановлює наявність відповідних скарг. Підготовку цього питання комітет здійснює у терміновому порядку, але в строк не більш як 20 днів.

На засідання комітету запрошується особа, щодо якої внесено подання. Відсутність зазначеної запрошеної особи на засіданні відповідного комітету без поважних причин не є перешкодою для розгляду питання і прийняття рішення комітетом.

Після цього ВР розглядає на пленарному засіданні внесене подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності.