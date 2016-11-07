"Не бачу необхідності": Ярош пояснив, чому його не турбує статус злісного прогульника Ради

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Коли я не бачу необхідності знаходитися там, то чого сидіти. Я не раз говорив, що від окремого позафракційного депутата не залежить нічого. Ну, посиджу, послухаю, кнопку понажимаю. І що? Я цей час краще використовую як-то корисніше", - сказав він.

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"При цьому, я чесний перед своїми виборцями. Коли обирався, говорив, що протягом 80% часу буду віддавати перевагу військових питань. Тому головна вимога моїх виборців було - не упустити війну на округ, який межує з Донецькою областю", - додав він, зазначивши, що "муки совісті не має".

Також Ярош розповів, що голові комітету з нацбезпеки і оборони Сергію Пашинському він сказав: "Якщо будуть якісь стратегічні речі, ти дзвони, я приїду".

"І з Парубієм говорив, щоб дзвонив, якщо треба. Але не дзвонить. Ну так що таке один депутат? Та нічого. Тим більше, коли є "договірняк", вони всі там вирішили на своїх погоджувальних чи інших радах", - сказав він .