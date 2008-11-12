Яценюк: мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди

Арсеній ЯЦЕНЮК, якого сьогодні було звільнено з посади голови Верховної Ради, не бачить трагедії в тому, що парламент дав згоду на його відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні журналістам.

«Я не бачу в цьому жодної трагедії. Напевно це відповідь на мої пропозиції щодо об’єднання політичних сил, на мою антикризову роботу, на прийняття цілого ряду антикризових пакетів і, взагалі, напевно, незалежну позицію в стінах українського парламенту», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що демократія як була під загрозою, так і залишається. І ті події, які відбуваються в стінах парламенту, за його словами, є яскравим підтвердженням цього.

«Найголовніше завдання – це те, щоб не дати можливості поховати демократію через пишні похорони українського парламенту, які не повинні відбутися за жодних обставин», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чим А.ЯЦЕНЮК займеться після своєї відставки, колишній голова ВР наголосив, що він буде продовжувати формувати свою політичну силу. При цьому колишній голова ВР запевнив, що «його пішли, щоб він повернувся, але вже не сюди».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.