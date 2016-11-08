Задекларована чиновниками готівка має бути внесена у державні банки - Яценюк

«Було би дуже правильно, щоб усі, хто задекларував свої готівкові кошти, дуже швидко принесли їх у державні банки і збільшили ресурсну позицію державних банків», - заявив Яценюк в інтерв’ю виданню Цензор.НЕТ.

«Це, з одного боку, зменшить проценті ставки в економіці, а з іншого, - дасть можливість банкам оперувати більшими фінансовими ресурсами і додасть фінансової стабільності. Ці люди стануть інвесторами», - підкреслив він.

Яценюк додав, що переведення максимального обсягу готівки у банківські вклади «в тому числі зніме питання про те, чи реальні задекларовані людиною кошти».

Лідер «Народного фронту» також наголосив на необхідності розширити перелік осіб, які підлягають обов’язковому декларуванню.

«Розповсюдити їх на керівників політичних партій, кандидатів в народні депутати і кандидатів у президенти. Це обов’язково повинно бути. Ефект від цих декларацій у більшості населення «шоковий». Це підсвітило тезу про соціальну несправедливість. І треба також відверто визнати, що такі етапи проходять в різних країнах. В Сполучених Штатах у 1930-х роках боролися з мафією, монополіями і їхніми олігархами. Ми також проходимо цей етап. Це етап очищення. Нульова відправна точка. І далі в такому етапі очищення, вважаю, що всі громадяни, вся країна повинна буде дійсно переходити на інші рейки», - додав Яценюк.

«Як для чиновника є вже сьогодні по законодавству священним обов’язком показувати свої доходи і витрати, і членів їх сімей, - так і для кожного громадянина країни повинна стати священним обов’язком сплата податків і відповідне декларування. Це світова практика. І чому це також потрібно зробити? Тому що громадяни повинні брати активну участь у фінансуванні політичних партій, а це також підлягає декларуванню. А держава повинна звітувати перед громадянами, як використані сплачені податки», - сказав він.

«Тому я думаю, що наступним етапом повинно бути запровадження прозорих процедур для всієї країни, де і політичний клас, який вибирається громадянами, і громадяни, які вибирають політичний клас, - всі живуть за одними правилами. Це чесно», - наголосив лідер «Народного фронту».

Відповідаючи на запитання щодо своєї декларації, Арсеній Яценюк зазначив, що подасть її, згідно з законом, до 1 квітня наступного року і нагадав, що декларує свої доходи з 2001 року й ці документи розміщені на його веб-сайті.