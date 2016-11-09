Клінтон вирішила не виступати після закінчення виборів, голова штабу попросив всіх прихильників розійтися

09:37, 09 листопада 2016
Світ
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Кандидат у президенти США від демократів Хілларі Клінтон не буде сьогодні виступати в своїй штаб-квартирі.

Хілларі Клінтон на зустрічі з виборцями в Північній Кароліні напередодні виборів / REUTERS

Голова виборчого штабу Клінтон зазначив, що підрахунок голосів триває і закликав усіх йти по домівках, повідомляє CNN.

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Голова виборчого штабу Хілларі Клінтон Джон Подеста подякував соратникам демократів за надану підтримку і запропонував розходитися по домівках. За його словами, Клінтон сьогодні не буде виступати в своїй штаб-квартирі, оскільки підрахунок голосів ще триває.

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