Парубій: Перемога Трампа – це нова реальність та нові можливості для України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату ВР, на думку Парубія, перемога Дональда Трампа – це водночас нова реальність та нові можливості для України.

«Республіканська партія США – це партія, яка традиційно підтримує Україну і визначає співпрацю з нашою державою як один з пріоритетів зовнішньої політики», - зазначив голова ВР.

Парубій вірить, що принципи політичної спадковості Республіканської партії є незмінними.

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«Ми, українці, маємо тримати стрій і ставати сильнішими – це ключова запорука нашої перемоги», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками виборів у президенти США переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, який набрав 270 голосів виборців.