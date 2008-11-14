Черновецький бере кредити на зарплати чиновникам і комунальникам - ЗМІ

У Києві міська влада бере кредити на виплати чиновникам та комунальникам.

Як повідомляє газета «Коментарі», вперше за багато років ряд районних адміністрацій та комунальних підприємств Києва змушені брати кредити на оплату своїм співробітникам поточних зарплат. За даними тижневика, на цей крок доводиться йти, оскільки коштів на ці витрати в бюджеті немає, або вони є в неповному обсязі.

Як пишуть “Коментарі”, масштаби зарплатних кредитів ніде не розголошуються. Мерія не хоче демонструвати уже доконаний факт – місто не справляється зі взятими на себе фінансовими зобов’язаннями. Але, стверджує газета, посилаючись на свої джерела, навіть найскромніші підрахунки свідчать, що в цілому по місту взято кредити не менше ніж на 10 млн. грн., і ці кошти вже через місяць принесуть додаткові процентні виплати в 500-600 тисяч гривень. Однак, наголошує газета, “не взяти кредити керівники відповідних установ просто не можуть, адже, згідно з українським законодавством, керівник, з вини якого не виплачена заробітна плата, може бути покараний позбавленням волі на кілька років”.