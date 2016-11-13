Трамп не буде визнавати Крим російським - екс-посол США в РФ

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дождь" розповів екс-посол США в РФ Майкл Макфол, якого вважають близьким соратником Хіларі Клінтон, передає "Сегодня".

"Мій прогноз, що він не буде визнавати Крим російським, тому що дуже багато країн і занадто багато людей у Конгресі й Республіканській партії не підтримують таку ідею", – зазначив він.

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За словами Макфола, Трамп вважає українське питання не найголовнішим, тому не буде приділяти йому особливу увагу. "Що стосується українського питання в більш широкому плані, думаю, що він не буде підтримувати ідею допомоги українському уряду", – додав він.

Екс-посол зазначив, що президент РФ Володимир Путін і Трамп будуть співпрацювати, якщо їхні інтереси співпадуть: "Все-таки у зовнішній політиці це не якесь особисте ставлення: ти мій друг, я ваш друг, давайте налагоджувати гарні, теплі відносини. Це не працює в цьому плані. Путін не друг. Нікому. Путін захищає російський національний інтерес, і я сподіваюся, що Трамп буде так само робити для нас. Це його робота. Коли це буде співпадати з російським інтересом, буде кооперація, співпраця, коли ні – складніше".

Нагадаємо, раніше Макфол повідомив, що йому відмовили у видачі візи в Росію, аргументуючи це тим, що колишній посол перебуває у списку санкцій РФ. Дипломат стверджував, що причиною стали його "тісні зв'язки" з президентом США Бараком Обамою.