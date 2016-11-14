Президент закликав ЄС прискорити надання Україні "безвізу"

Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз прискорити надання Україні безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Льовен сьогодні в Стокгольмі.

"Дуже важлива річ – безвізовий режим. Ми (з прем'єр-міністром Швеції – УНІАН) також погодили наші спільні зусилля в ситуації, коли Україна повністю виконала всі критерії. Ми зробили 144 реформи (критерії Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму з Україною – УНІАН), що було підтверджено спеціальною оціночною місією ЄС", - заявив Порошенко.

"Тепер нам необхідно прискорити надання безвізового режиму для українських громадян, і ми дуже вдячні нашим шведським партнерам за дуже сильну підтримку цієї позиції", - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Ради ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, даної Єврокомісією в грудні минулого року. У ній міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій щодо візової лібералізації.

26 вересня комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму і надав мандат на початок переговорів між інститутами ЄС.

На переконання Порошенка, Україна отримає рішення про введення безвізового режиму з боку Європейського Союзу до саміту Україна-ЄС 24 листопада.