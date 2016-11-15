Яценюк у Берліні: Ми захищаємо ваші кордони

Відповідаючи на запитання експерта, Арсеній Яценюк підкреслив: «Неможливо проводити дипломатичний діалог під дулом автомата російського виробництва. Росія вторглася в Україну, російські військові вбивають українських солдатів. Російські війська вбивають невинних українських жителів. Росія порушила Статут ООН, Росія пробує перекреслити кордони після Другої світової війни. Президент Путін розв’язав війну проти сусідньої країни. Чи можемо ми мати діалог? Напевно, так, але на яких умовах? Є одна ключова умова: «Пане Путін, забирайтеся з моєї країни», передає прес-служба НФ.

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«Кожного дня труни з українськими солдатами прибувають до Харкова, Львова, Чернігова – в усі частини моєї країни. Чому? Через непояснюване прагнення російського президента відновити сфери впливу або відновити СРСР», - сказав лідер «Народного фронту».

Він нагадав, що в колишньої української влади «була ідея залишатися десь посередині - не вступати в НАТО, не вступати в ЄС, бути друзями з усіма сторонами»: «Це була позиція колишнього президента, коли він відмовився від ідеї вступу в ЄС та НАТО. І що ми маємо в підсумку? Ми не маємо Крим, Донецьк і Луганськ».

«Я чудово розумію, що в цей період часу не всі країни-члени ЄС готові прийняти Україну. Ми прагматичні щодо модернізації української армії. Є низка трастових фондів з НАТО. Нам потрібно вдосконалити українське військо до рівня країн-членів Альянсу. Адже захищаємо ваші кордони. Ми – єдина країна в Європі, чиї війська борються з російською армією. Ми платимо дуже високу ціну», - наголосив Арсеній Яценюк.