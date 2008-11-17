Тимошенко: бути студентом набагато веселіше, аніж прем’єр-міністром

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українську молодь з Міжнародним днем студента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО йдеться: “Я вам щиро заздрю, бо ви сьогодні маєте щастя переживати найпрекраснішу пору свого життя. Це - час кохання, бадьорості, радості, гідних та некорисливих вчинків, час свободи і безмежної романтики, час накопичення знань та досвіду. І нехай іноді не вистачає стипендії, нехай подекуди турбують “хвости” та заліки... Все одно ви мусите знати, ви повинні вірити в те, що все буде добре, ми все подолаємо”.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила: “Уряд, який я очолюю, зробить все для того, щоб слова “бідний студент” назавжди були вилучені з вжитку. Ви - золото нації, яке треба цінувати і плекати. І ще додам (по-секрету) - бути студентом набагато веселіше, аніж прем’єр-міністром...”.