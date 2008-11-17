Ющенко тет-а-тет говорить з лідерами «ключових політсил»

Сьогодні Президент Віктор ЮЩЕНКО зустрічається з лідерами кількох провідних політичних сил з метою обговорення шляхів подолання політичної кризи та відновлення повноцінної роботи Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави з посиланням на інформацію прес-секретаря Президента Ірину ВАННИКОВУ.

Президент занепокоєний, що ситуація в парламенті далека від стабільної, і депутати не можуть досягти компромісу з найбільш актуальних питань сьогоднішнього дня, сказала речник глави держави.

«Президент неодноразово наголошував, що хоче бачити сильний і відповідальний парламент, який міг би ефективно працювати в умовах нинішньої економічної та фінансової кризи, зокрема, шляхом швидкого оновлення пакета антикризових заходів», – сказала І.ВАННИКОВА, пояснюючи позицію Президента.

Прес-секретар наголосила, що формат розширених політичних консультацій буде повідомлено пізніше, після проведення першочергових зустрічей віч-на-віч з лідерами ключових політичних сил.