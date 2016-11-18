Порошенко застосував право вето до закону про держпідтримку кінематографії

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Президент наголошує на необхідності посилення державної підтримки кінематографії в Україні. Розвиток і реформування національного кінематографу передбачені Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020».

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Глава держави відзначає, що Закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні», що надійшов на підпис, має ряд позитивних норм, які сприятимуть створенню умов для розвитку кіновиробництва, впровадженню прозорих процедур здійснення фінансування проектів, закладе підґрунтя для забезпечення прав інтелектуальної власності тощо.

Водночас, президент повернув згаданий Закон до Верховної Ради із пропозиціями для доопрацювання, з метою приведення його положень у відповідність із вимогами Конституції України, Бюджетного кодексу України, узгодження з нормами інших законодавчих актів.

Глава держави вбачає за доцільне доопрацювати запропонований Законом механізм надання державної субвенції для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві фільму, з урахуванням принципів, визначених бюджетним і податковим законодавством, виклавши його в окремому законі.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2016 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (реєстраційний номер 3081-д).

Законом передбачено, що державна підтримка кінематографії здійснюється за рахунок коштів Державного фонду підтримки кінематографії України. Джерелами формування Фонду є, зокрема, кошти загального фонду державного бюджету України у розмірі не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду держбюджету за попередній рік. Фінансова підтримка кінематографії може здійснюватися за рахунок грантів, дарунків, благодійних внесків, пожертвувань і коштів місцевих бюджетів.