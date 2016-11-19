Захист Януковича вимагатиме очної ставки із Порошенком

Про це заявив адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк, передає "112 Україна".

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"Свідчення, тим більше ті, які надано Петром Порошенком (на допиті в ГПУ, - ред.), вони є важливими для даної справи. Виникає питання до ГПУ і до самого пана Порошенка: чому цих свідчень не було надано слідству раніше? Я нагадаю, що ще у серпні, після того як Луценком було оголошено про бажання допитати цих осіб, захист звернувся з клопотанням щодо забезпечення участі захисту під час цього допиту. Така процедура може відбуватися і може бути проведена слідчими. Крім того, ми просили провести одночасний допит Порошенка і Януковича. ... Одна із причин, з якої ГПУ відмовила нам в її проведенні, було те, що осіб не було допитано, в тому числі й пана Порошенка. Тепер немає ніяких перешкод після цього допиту для проведення очної ставки", - повідомив Сердюк.

Раніше адвокат Януковича повідомляв, що допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції у справі п'ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС «Беркут» запланований на 25 листопада.

Як писав УНІАН, у липні Святошинський райсуд Києва почав технічну підготовку до дистанційного допиту Януковича у справі п'ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури і Олега Янішевського, підозрюваних у масових вбивствах активістів Майдану.