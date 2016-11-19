Захист Януковича вимагатиме очної ставки із Порошенком
Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича, який нині втік до Росії, вимагатимуть очної ставки із чинним президентом Петром Порошенком.
Про це заявив адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк, передає "112 Україна".
Читайте такожЕксперти проаналізували обіцянки українських політиків, які вони давали на Майдані
"Свідчення, тим більше ті, які надано Петром Порошенком (на допиті в ГПУ, - ред.), вони є важливими для даної справи. Виникає питання до ГПУ і до самого пана Порошенка: чому цих свідчень не було надано слідству раніше? Я нагадаю, що ще у серпні, після того як Луценком було оголошено про бажання допитати цих осіб, захист звернувся з клопотанням щодо забезпечення участі захисту під час цього допиту. Така процедура може відбуватися і може бути проведена слідчими. Крім того, ми просили провести одночасний допит Порошенка і Януковича. ... Одна із причин, з якої ГПУ відмовила нам в її проведенні, було те, що осіб не було допитано, в тому числі й пана Порошенка. Тепер немає ніяких перешкод після цього допиту для проведення очної ставки", - повідомив Сердюк.
Раніше адвокат Януковича повідомляв, що допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції у справі п'ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС «Беркут» запланований на 25 листопада.
Як писав УНІАН, у липні Святошинський райсуд Києва почав технічну підготовку до дистанційного допиту Януковича у справі п'ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури і Олега Янішевського, підозрюваних у масових вбивствах активістів Майдану.