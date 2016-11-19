В АП підтвердили, що Порошенко дав свідчення у справі Євромайдану
Президент України Петро Порошенко дав свідчення у кримінальному провадженні щодо злочинів проти активістів Майдану.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
"Президент України Петро Порошенко дав свідчення у справі щодо злочинів проти Майдану", - сказав Цеголко.
За словами прес-секретаря, глава держави неодноразово заявляв, що він зацікавлений у розслідуванні злочинів проти учасників Революції Гідності та покаранні винних.
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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що ГПУ має намір викликати для дачі свідчень Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та мера Києва Віталія Кличка щодо подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.
Своєю чергою прес-секретар глави держави заявив, що Порошенко прийде на допит до ГПУ тільки після офіційного виклику.
15 листопада Горбатюк заявив, що Порошенка викликали для свідчень у Генпрокуратуру на 29 листопада як свідка у справі щодо злочинів проти активістів Майдану.