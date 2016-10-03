Референдум в Нідерландах щодо України поки не має ніяких наслідків – ЗМІ

Про це повідомило джерело в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда» з посиданням на NOS.nl

"Хоча 6 місяців тому на референдумі більшість голландців проголосували проти Угоди про асоціацію України з ЄС, Європа залишається на стороні України", – зазначає нідерландське видання.

Крім того, Нідерланди поки що не зробили жодної конкретної пропозиції Брюсселю щодо вирішення даної ситуації.

Читайте такожВ Угоді про асоціацію Україна-ЄС може з'явитись "особлива позиція" для Нідерландів

"Оскільки там (в ЄС - Ред.) зараз займаються вирішенням багатьох інших важливих питань, таких як Brexit та міграційна криза, то Рютте (прем'єр-міністр Нідерландів - Ред.) ще не наполягав на своєму", - повідомляє видання.

Ймовірно остаточне рішення буде прийнято на саміті ЄС, який відбудеться через три тижні.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Виборча Рада Нідерландів оприлюднила офіційні результати референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: явка склала 32,28%, проти проголосували 61%, за - 38,21%.