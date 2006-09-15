Постанова суду про поновлення Жовтяка набрала законної сили

Сьогодні Апеляційний суд Київської області не задовольнив скаргу представника Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який вимагав скасувати постанову Києво-Святошинського районного суду про поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Тим самим завершено апеляційний розгляд справи про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді і рішення суду набрало чинності. Про це УНІАН повідомив адвокат Є.ЖОВТЯКА Сергій БОЙКО.

За інформацією С.БОЙКА, суд розглянув аргументи представника Президента КРИЖАНІВСЬКОЇ, наполягаючи на яких, та вимагала скасувати постанову Києво-Святошинського районного суду від 16 червня цього року про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА і винести ухвалу, якою відмовити Є.ЖОВТЯКОВІ у задоволенні вимог про поновлення. Після цього, повідомив адвокат, було прийнято рішення залишити скаргу без задоволення, а постанову Києво-Святошинського райсуду від 16 червня без змін.

Відтак, каже С.БОЙКО, постанова суду про поновлення Є.ЖОВТЯКА набрала законної сили, а отже, Указ Президента В.ЮЩЕНКА про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади від 24 травня 2006 року втратив чинність, натомість чинним є Указ Президента В.ЮЩЕНКА про призначення Є.ЖОВТЯКА головою Київської ОДА від 4 лютого 2005 року.

Згідно з українським законодавством, пояснив адвокат, сторона Президента може подати касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду, але тим часом рішення суду першої інстанції після завершення апеляційного розгляду, тобто після 15 вересня, набуло законної сили.

Як повідомив адвокат, для правового вирішення колізії з двома чинними губернаторами столичної області не потрібен навіть Указ Президента про звільнення Віри УЛЬЯНЧЕНКО, оскільки, згідно з Кодексом законів про працю України, підставою для звільнення В.УЛЬЯНЧЕНКО є звільнення у зв’язку з поновленням працівника, який раніше виконував цю роботу.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня цього року Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду. 16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов і скасував указ Президента України від 24 травня, поновивши Є.ЖОВТЯКА на посаді.

Оскільки рішення суду не було виконане Президентом, 21 червня було відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішення суду. Держвиконавець зобов’язав В.ЮЩЕНКА до 10 серпня видати відповідний Указ. Цю вимогу також не було виконано.

Законом передбачено, що у випадку, коли відповідач добровільно не виконує рішення суду, його повинні оштрафувати – на суму від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів з доходів громадян (тобто, від 140 до 280 гривень – УНІАН). Якщо рішення знову не буде виконане, накладається ще один штраф – на суму від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів (тобто, від 340 до 680 гривень – УНІАН). Якщо і після цього посадова особа не виконує рішення суду, державний виконавець повинен звернутися до суду з клопотанням про порушення кримінальної справи.

Оскільки Президент України, згідно з законодавством, має недоторканність і Конституція захищає його від кримінального переслідування, після двох штрафів державний виконавець має звертатися не до суду, а до Верховної Ради України, яка має певні повноваження, якщо Президент порушує Конституцію України.