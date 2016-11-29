"Маріонетка Кремля": Турчинов прокоментував допит Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві, коментуючи допит Януковича як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

«Україна знову подивились (на того), хто нею керував і яка була небезпека, коли «маріонетка», яка навіть побудувати правильно свою мову не може, керувала країною, виконуючи всі вказівки свої кремлівських господарів. Це була дуже серйозна небезпека, коли Україну могли просто позбавити її незалежності, її самостійності, її європейської перспективи», - заявив Турчинов.

Крім того, секретар РНБО наголосив, що екс-президент має бути допитаний як головний обвинувачений у кримінальному провадженні про розстріли людей під час Революції Гідності.

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Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку з Ростова відбувся допит Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час перерви в засіданні суду зачитав екс-президентові повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, та веденні агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 листопада на офіційному сайті Генпрокуратури опубліковано повістку про виклик Януковича на допит як підозрюваного у державній зраді. Його просять з’явитися на 10.00 5 та 9 грудня до начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ для участі в допиті.