Заступник голови СБУ дізнався про своє звільнення зі ЗМІ?

Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає аморальним звільнення силовиків без попередження і пояснення причин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, коментуючи указ Президента №1079 "Про звільнення Миколи ГАЛАМБИ з посади заступника голови СБУ - начальника Департаменту контррозвідки СБУ", він сказав: «Кадрова політика у силових структурах - поза межами закону і офіцерської етики».

За словами А.ГРИЦЕНКА, заступник голови СБУ дізнався про своє звільнення через засоби масової інформації. На переконання А.ГРИЦЕНКА, така кадрова політика в СБУ є неприпустимою, це порушення закону щодо людини в погонах, порушення принципів людської і офіцерської етики. Він наголосив, що Президент має право звільняти з посад, але не має права робити це аморально, принижуючи гідність людини.

«Сьогодні зранку М.ГАЛАМБА працював у Міністерстві оборони, брав участь у роботі колегії військового відомства. Ніхто не проводив з ним відповідних бесід і не попереджав про подання на звільнення його з посади. Ніхто не пояснив офіцеру причин звільнення, не запропонував іншої посади. Така практика руйнує силові структури", - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, це не поодинокий випадок, і така хибна та аморальна кадрова політика вже стає системою, причому не лише в СБУ, а й в інших військових формуваннях.

Як приклади він також повідомив, що кілька місяців тому, після дзвінка Президента, було звільнено з посади начальника навчального центру Сухопутних військ Збройних сил України "Десна" генерала Віктора БОКІЯ. “Цей бойовий офіцер, який був начальником штабу бригади в Іраку, "провинився" тим, що він, на думку Президента, допускає русизми у спілкуванні з підлеглими українською мовою”, – зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За його інформацією, так само без попередження був звільнений з посади начальника Київського військового ліцею ім. Івана Богуна генерал Леонід КРАВЧУК, який висловив сумнів щодо доцільності будівництва ще одного, 17-го, військового ліцею у Батурині під патронатом Президента.

За словами голови комітету ВР, аналогічно, без співбесіди і попередження, був звільнений з посади у Секретаріаті Президента і призначений у Кіровоградську область генерал СБУ Михайло ЮРСА, потім ці укази були відмінені. Двічі незаконно звільняли з посади начальника ГУР Міноборони Олександра ГАЛАКУ.

«Приклади непродуманої і незаконної кадрової політики можна наводити й далі. Ці питання неодноразово обговорювалися на засіданні нашого комітету, і відповідні звернення щодо недопущення порушень закону направлялися і Президентові, і генеральному прокурору України", - зазначив А.ГРИЦЕНКО, висловивши переконання, що в кадровій політиці треба наводити порядок.

«В інтересах держави і її стабільності - кадрова політика, яка будується на принципах прозорості, законності, компетентності і професійності", - наголосив А.ГРИЦЕНКО.