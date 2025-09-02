Місячні ціни на газ в Україні різко пішли вниз: які тарифи встановили постачальники

Зазначається, що на ринку присутні дев’ять постачальників.

Постачальники в Україні оприлюднили ціни на газ на перший місяць осені. Річні пропозиції залишилися незмінними, а от місячні - знизилася.

ГазПравда пише, що на ринку природного газу, як і раніше, присутні дев’ять постачальників, п’ять з яких пропонують і річні, і місячні тарифи.

Так, річні ціни на газ, які вважаються базовими, коливаються від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр. Водночас ринкові пропозиції у вересні коливаються від 8,46 до 25,4 гривні за кубометр, що на півтори гривні нижче за серпневу пропозицію.

Слід зазначити, що понад 98% побутових споживачів газу, а це понад 12 мільйонів домогосподарств, отримують "блакитне паливо" від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" за ціною 7,96 гривні за кубометр. До того ж вартість газу буде незмінною до 30 квітня 2026 року включно.

Тариф на газ в Україні - останні новини

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів не розглядає питання підвищення тарифів на газ та, загалом, на комунальні послуги для населення до завершення воєнного стану.

При цьому міністерка енергетики Світлана Гринчук підтвердила, що попри суттєве збільшення імпорту газу і вартості закупівлі "блакитного палива", вартість газу для населення не переглядатимуть.

