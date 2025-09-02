Microsoft представила добірку ігор, які з'являться та покинуть Game Pass у першій половині вересня. Серед них довгоочікуваний Hollow Knight: Silksong, який вийде 4 вересня одразу на ПК, консолях і в хмарі.
Додадуть у Game Pass:
- I Am Your Beast (Cloud, ПК, Xbox Series) - уже доступна
- Nine Sols (Xbox Series) - 3 вересня
- Hollow Knight: Silksong (Cloud, ПК, Console) - 4 вересня
- Cataclismo (ПК) - 4 вересня
- Paw Patrol World (Cloud, ПК, Console) - 10 вересня
- RoadCraft (Cloud, Xbox Series) - 16 вересня
Залишать Game Pass 15 вересня:
- All You Need is Help
- Wargroove 2
- We Love Katamari Reroll + Royal Reverie
Крім ігор, Microsoft нагадала про вихід першого сюжетного доповнення The Order of Giants для Indiana Jones and the Great Circle. Воно з'явиться 4 вересня, але в підписку не увійде, його доведеться купувати окремо.
Раніше ми розповідали, що Microsoft назвала дату релізу портативної консолі ROG Xbox Ally. Портативка надійде в продаж 16 жовтня, але за якою ціною - поки невідомо.
Крім того, нещодавно інсайдер повідомив, що один із перших ексклюзивів Playstation 5 - Returnal - готується до виходу на Xbox. При цьому Sony за продажі Returnal на Xbox хоче більший відсоток, ніж зазвичай, каже MAGG.