Очікувана метроідванія вийде вже 4 вересня.

Microsoft представила добірку ігор, які з'являться та покинуть Game Pass у першій половині вересня. Серед них довгоочікуваний Hollow Knight: Silksong, який вийде 4 вересня одразу на ПК, консолях і в хмарі.

Додадуть у Game Pass:

I Am Your Beast (Cloud, ПК, Xbox Series) - уже доступна

Nine Sols (Xbox Series) - 3 вересня

Hollow Knight: Silksong (Cloud, ПК, Console) - 4 вересня

Cataclismo (ПК) - 4 вересня

Paw Patrol World (Cloud, ПК, Console) - 10 вересня

RoadCraft (Cloud, Xbox Series) - 16 вересня

Залишать Game Pass 15 вересня:

All You Need is Help

Wargroove 2

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

Крім ігор, Microsoft нагадала про вихід першого сюжетного доповнення The Order of Giants для Indiana Jones and the Great Circle. Воно з'явиться 4 вересня, але в підписку не увійде, його доведеться купувати окремо.

Раніше ми розповідали, що Microsoft назвала дату релізу портативної консолі ROG Xbox Ally. Портативка надійде в продаж 16 жовтня, але за якою ціною - поки невідомо.

Відео дня

Крім того, нещодавно інсайдер повідомив, що один із перших ексклюзивів Playstation 5 - Returnal - готується до виходу на Xbox. При цьому Sony за продажі Returnal на Xbox хоче більший відсоток, ніж зазвичай, каже MAGG.

Вас також можуть зацікавити новини: