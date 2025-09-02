Участь у перемовинах "коаліції охочих" цього четверга Мерц братиме дистанційно.

У четвер, 4 вересня, під час переговорів "коаліції охочих" канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір запропонувати місце для проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це інформує телеканал Sky News. Зазначається, що підходящим місцем для таких переговорів німецький канцлер бачить Женеву (Швейцарія)

"Женева буде підходящим місцем для укладення угоди про припинення вогню. Гарантії безпеки відіграватимуть певну роль", – заявив він під час спільної із президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер пресконференції.

Канцлер додав, що участь у перемовинах "коаліції охочих" братиме дистанційно.

Війна в Україні: інші заяви світових лідерів

Президент Туреччини Ердоган вважає, що російський диктатор Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський "поки не готові" до зустрічі. Він додав, що Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів".

Тим часом словацький премʼєр Фіцо видав, що збирається обговорити з Володимиром Зеленським удари по енергетиці Росії. За його словами, вони є "неприпустимими".

