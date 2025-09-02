Російський диктатор Володимир Путін готує інформаційне алібі для виправдання терористичних ударів по українській енергетиці. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, повідомила прес-служба ЦПД у Telegram.
Зокрема, зазначається, що у Пекіні Путін заявив, що Росія нібито не била по українській енергетиці, а лише завдає удари у відповідь на атаки України по нафтовій галузі РФ.
В ЦПД наголосили, що ці заяви російського лідера не мають нічого спільного з реальністю.
"З 2022 року Росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. Росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном РФ", - зазначив Коваленко.
За його словами, зараз Путін намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про "відповідь за НПЗ", хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику й ніколи їх не припиняли.
"Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях Росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь. Спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих", - додав керівник ЦПД.
Удари РФ по Україні
Як повідомляв УНІАН, у ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України.
Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема в Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запоріжській областях.
Зокрема, внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.
В Полтавській області ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень. Енергетики і газовики працюють, щоб якнайшвидше відновити енерго- та газопостачання.