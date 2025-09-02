Президент РФ намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про "відповідь за НПЗ".

Російський диктатор Володимир Путін готує інформаційне алібі для виправдання терористичних ударів по українській енергетиці. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, повідомила прес-служба ЦПД у Telegram.

Зокрема, зазначається, що у Пекіні Путін заявив, що Росія нібито не била по українській енергетиці, а лише завдає удари у відповідь на атаки України по нафтовій галузі РФ.

В ЦПД наголосили, що ці заяви російського лідера не мають нічого спільного з реальністю.

Відео дня

"З 2022 року Росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. Росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном РФ", - зазначив Коваленко.

За його словами, зараз Путін намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про "відповідь за НПЗ", хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику й ніколи їх не припиняли.

"Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях Росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь. Спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих", - додав керівник ЦПД.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України.

Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема в Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запоріжській областях.

Зокрема, внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.

В Полтавській області ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень. Енергетики і газовики працюють, щоб якнайшвидше відновити енерго- та газопостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: