Станом на 16:00 атака ворога досі тривала, зауважили в Повітряних силах.

Після атаки в ніч на 2 серпня, російські загарбники завдали повторного удару по Україні з північного напрямку. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил.

Там зазначили, що до атаки російські загарбники залучили 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Основною ціллю окупантів став Київ.

"Станом на 16:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА. Однак ворожа атака триває, станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників. Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги!", – заявили в Повітряних силах.

Відео дня

Також міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламок одного з БПЛА впав у Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста. За словами Кличка, будівлі внаслідок падіння уламків не пошкоджені. На місці працюють екстрені служби.

Атака РФ: що відомо

За словами очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, під час денної атаки РФ на Київ 2 серпня, окупанти не переслідують жодної військової мети. Оскільки удар завдається в робочий час, коли на вулицях багато людей.

На думку військового аналітика Дениса Поповича, такі удари вдень можуть свідчити про спробу РФ провести розвідку перед конкретними ударами. За словами експерта, Росія може розвідувати територію навколо енергетичних обʼєктів України.

Вас також можуть зацікавити новини: