У МЗС сумніваються щодо ухвалення ЄС механізму призупинення "безвізу" для третіх країн 18 січня

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль висловила сумнів, що 18 січня 2017 року є остаточною датою ухвалення Євросоюзом механізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами, після чого у ЄС обіцяють прийняти рішення про запровадження безвізового режиму для України.

Про це вона сказала в ефірі «5-го каналу», відповідаючи на запитання, що означає дата 18 січня, яка з'явилася на сайті Європейського парламенту щодо можливого розгляду механізму реагування на міграційні виклики у Європейському Союзі.

"Я дуже хотіла сказати, що це вже остаточний (термін - УНІАН) і вже не підлягає сумніву. Водночас у мене останнім часом виникає дуже багато сумнівів щодо взагалі можливості якось спиратися на твердження наших європейських партнерів, бо ми вже від них чули таку кількість обіцянок щодо вирішення їх внутрішнього питання про призупинення безвізового режиму, що зараз я не можу сказати впевнено, що ця обіцянка буде виконана", - наголосила Зеркаль.

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У зв'язку з цим вона нагадала, що і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, і комісар ЄС з Європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган та інші європейські високопосадовців "говорили про те, що жовтень - це все остаточно, коли буде вирішено, ну листопад вже точно".

"Листопад - сьогодні останній день. Нічого не вирішено... Я на минулому тижні була в Парижі, у них не було такої впевненості, що в грудні вони зможуть досягнути компромісу щодо цього механізму призупинення безвізового режиму", - заявила заступник міністра закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, на сайті Європарламенту орієнтовною датою розгляду прийняття у першому читанні механізму реагування на міграційні виклики у ЄС визначено 18 січня 2017 року. Мова йде про запровадження процедури призупинення візових режимів з третіми країнами, громадяни яких звільнені від візових вимог.

Водночас, як повідомило УНІАН джерело у дипломатичних колах, механізм тимчасового припинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами буде розглянуто 7 грудня на рівні послів ЄС.

Засідання тристоронньої групи (Європарламент, Європейська рада та Словаччина, яка головує в ЄС у другому півріччі 2016 року), яке відбулося 29 листопада у Брюсселі, завершилося без конкретних результатів.

24 листопада президент Єврокомісії Юнкер заявив, що вважає можливим прийняти рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму для України до кінця року.

Також він звернув увагу, що, очевидно, Раді ЄС та Європарламенту необхідно досягнути угоди стосовно чітких шляхів та засобів при запровадженні механізму призупинення візових режим з третіми країнами.

Перед самітом Україна-ЄС 24 листопада президент Європарламенту Мартін Шульц зазначив, що безвізовий режим для України залежить від здатності країн-членів ЄС домовитися щодо механізму тимчасового призупинення дії Шенгенської угоди з третіми країнами. За його словами, зауваження до механізму призупинення мають не лише Франція, але й Бельгія, Німеччина, Італія та інші країни.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що безвізовий режим для українців з боку ЄС запрацює одразу після узгодження механізму його призупинення.