Лопнуло терпіння: керівництво Ради звинуватило ЄС у "безсоромному" гальмуванні безвізу

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"3 роки тому ЄС, усвідомлюючи для себе всі ризики повного відходу України під російський протекторат, вмовляли Януковича підписати Угоду. Попри наявність політв'язнів, попри повну відсутність реформ і брежнєвський застой, попри мегакорупцію, попри повне придушення ЗМІ і опозиції. Вони готові були підписати Угоду у Вільнюсі і водили хороводи навколо зрадника і покидька. Тоді ЄС лякало одне: розширення присутності РФ на пострадянському просторі, втрата України", - зазначила депутат.

Сьогодні ж, зауважила вона, "після тисяч жертв, коли Україна залишається останнім форпостом експансії тоталітарного російського режиму, коли українці щодня демонструють відданість європейським принципам і залишаються найбільшими європейцями на континенті, ЄС безсоромно гальмує безвіз і повну ратифікацію Угоди".

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"Що трапилося з самим Європейським Союзом? Чи усвідомлюють у Брюсселі, Парижі, Берліні і інших столицях всі ризики від втрати українцями довіри до ЄС? Ці питання я не втомлююся повторювати всім своїм європейським візаві. Ці питання їм не подобаються... Як і не подобаються німцям і французам нагадування їх позиції у 2008 році, коли було заблоковано підписання ПДЧ Україна-НАТО. Потім була війна: Грузія, Україна стали жертвами російської агресії", - написала перший віце-спікер.

Вона зауважила, що "це була історична помилка, яка обернулася тисячами жертв, блокування ПДЧ розв'язало руки РФ, адже дало їй "підтвердження", що пострадянські країни - це зона впливу РФ".

"Ми не хочемо бути зоною впливу. Ми маємо право самі визначати свою зовнішню політику", - наголосила Геращенко.

Парламентарій висловила думку, що сьогодні від Франції та Німеччини, від їхньої позиції, "залежить не тільки безвіз, а й те, чи будуть українці довіряти ЄС".

"І великі європейські країни, я впевнена, не мають права на історичну помилку", - додала вона.