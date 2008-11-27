У Луценка запевняють, що повторно не оголошували Бакая в розшук

Національне центральне бюро Інтерполу в Україні повторно не оголошувало в розшук колишнього керівника Державного управління справами Ігоря БАКАЯ після того, як Верховний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які закрили кримінальну справу стосовно нього.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, «офіційно на даний час ніякі матеріали з Верховного суду до нас не надходили».

При цьому в МВС запевнили, «що якщо буде таке рішення (офіційне подання про оголошення особи в розшук – УНІАН), то ми будемо діяти згідно з чинним законодавством, тобто, людина, яка ухиляється від слідства, буде оголошена в розшук та будуть вживатися усі заходи для притягнення її до відповідальності».

Як повідомлялося, газета «Дело» написала, що І.БАКАЙ знову перебуває в розшуку. За інформацією видання, колегія суддів палати кримінальних справ Верховного суду визнала незаконним закриття кримінальних справ щодо І.БАКАЯ.

І.БАКАЙ виїхав з України до Росії у 2004 році після своєї відставки з посади керівника Державного управління справами. В Україні проти екс-чиновника було порушено низку кримінальних справ.

Його звинувачували у перевищенні й зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна. Йшлося про відчуження столичних готелів «Дніпро», «Україна», нерухомого майна Національного комплексу «Експоцентр України». Також його звинувачували в зловживанні при використанні авіаційної техніки держпідприємства «Україна» та низці інших злочинів. Збитки державі, яких було завдано І.БАКАЄМ на посаді керівника Держуправління справами, перевищили, за даними правоохоронців, 350 млн. грн. За результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління, проведеної в 2005 році, було встановлено, що загалом Держуправління справами та його центральний апарат незаконно витратили 828,5 млн. грн.

І.БАКАЙ очолював Державне управління справами з жовтня 2003 року по грудень 2004 року.

Як повідомила сьогодні, 27 листопада, прес-служба Верховного суду, своєю ухвалою ВС направив на повторний розгляд до Печерського районного суду м. Києва кримінальну справу стосовно ІБАКАЯ, порушену у 2006 році. За інформацією прес-служби, ухвалою колегії судової палати з кримінальних справ ВСУ повторний розгляд має проводити інший склад колегії суддів Печерського райсуду.