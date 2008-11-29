У Росії сумніваються, що Україна передислокує війська до її кордонів

Російські сенатори сумніваються в тому, що Україна здійснить передислокацію своїх військ ближче до кордонів із Росією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради Федерації.

Зокрема, заступник голови комісії Ради Федерації з питань розвитку інститутів громадянського суспільства, представник у Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Краснодарського краю Олександр ПОЧИНОК зазначив, що якщо Україна передислокує війська до російських кордонів, то Росія обов`язково вживатиме заходів у відповідь .

«Але я впевнений, що перекидання військ не буде. Такі заяви робляться для того, щоб вислужитися перед Заходом. Залишається тільки шкодувати, що бажання краще виглядати в очах Америки та Європи превалює над здоровим глуздом. Подібні провокації підривають основи європейської безпеки», - сказав О.ПОЧИНОК.

На його думку, такі дії є «божевіллям».

Він підкреслив, що у Росії є важелі, за допомогою яких Москва може й буде реагувати на такі дії. «Ми знаємо, як не дати в образу своїх громадян», - підкреслив він.

У свою чергу, голова комісії Ради Федерації з Регламенту та організації парламентської діяльності, член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки, представник у Раді Федерації від законодавчого органу державної влади Калінінградської області Микола ТУЛАЄВ зазначив, що плани передислокувати війська до російських кордонів носять суто провокаційний характер і не містять реальної загрози.

«Росії не слід реагувати на слова, що народилися в хворій уяві. Тим більше, що з військової точки зору, українська армія ні для кого ніякої небезпеки не становить», - впевнений М.ТУЛАЄВ.

На його думку, дії української влади становлять серйозну загрозу європейській безпеці. «В України немає ніяких підстав думати, що ми на неї раптом нападемо. Все це наслідки запаленої свідомості», - заявив він.

Окрім цього, перший заступник голови комітету Ради Федерації з конституційного законодавства, представник у Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Вологодської області Валерій ФЕДОРОВ вважає, що «намір України передислокувати війська до російських кордонів свідчить про те, що українські горе-політики заражені войовничою сверблячкою, яким хочеться насолити сусідові, тому вони й вигадали такий дурний і ганебний вчинок».

«Залишається тільки шкодувати, що при владі в Україні перебувають такі недалекоглядні люди. Краще б шукали гроші, щоб заплатити за газ, який узяли в нас. Покупки треба сплачувати», - переконаний він.

Як відомо, деякі ЗМІ повідомили, що Міноборони України в 2009 році передислокує війська на південно-східні кордони країни.