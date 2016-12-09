Росія хоче використати поліпшення відносин із Туреччиною для "легалізації" анексії Криму

Про це повідомила група «Інформаційний спротив».

«Зокрема, депутат Держдуми РФ, заступник голови комітету Держдуми РФ у справах національностей Руслан Бальбек заявляє в колі довірених осіб, що одним з першочергових завдань Держдуми РФ на даному етапі є налагодження взаємовідносин між владою окупованого Криму і офіційними колами Туреччини», - йдеться в повідомленні.

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За словами Бальбека, ним особисто ведуться переговори з представниками турецької влади щодо їх участі в культурних та економічних заходах на території АР Крим, що надалі висвітлюватиметься в російських ЗМІ як фактичне визнання турецькою владою анексії півострова.

«Бальбек повідомив, наразі досягнуто попередніх домовленостей про направлення офіційної делегації Туреччини в Крим з метою участі у відкритті Соборної мечеті в Сімферополі, завершення будівництва якої заплановано на кінець 2018 року»,- наголосили в ІС.

«Характерно, що наприкінці листопада керівник «турецької делегації в Криму», керівник турецької Асоціації євразійських урядів Х. Дженгіз пообіцяв зробити все можливе, аби на відкритті Соборної мечеті в Сімферополі був присутній президент Туреччини Р. Ердоган», - додали в ІС.