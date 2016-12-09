Росія хоче використати поліпшення відносин із Туреччиною для "легалізації" анексії Криму
У Росії мають намір використовувати поліпшення відносин з Туреччиною для «легалізації» анексії Криму серед кримськотатарського населення.
Про це повідомила група «Інформаційний спротив».
«Зокрема, депутат Держдуми РФ, заступник голови комітету Держдуми РФ у справах національностей Руслан Бальбек заявляє в колі довірених осіб, що одним з першочергових завдань Держдуми РФ на даному етапі є налагодження взаємовідносин між владою окупованого Криму і офіційними колами Туреччини», - йдеться в повідомленні.
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За словами Бальбека, ним особисто ведуться переговори з представниками турецької влади щодо їх участі в культурних та економічних заходах на території АР Крим, що надалі висвітлюватиметься в російських ЗМІ як фактичне визнання турецькою владою анексії півострова.
«Бальбек повідомив, наразі досягнуто попередніх домовленостей про направлення офіційної делегації Туреччини в Крим з метою участі у відкритті Соборної мечеті в Сімферополі, завершення будівництва якої заплановано на кінець 2018 року»,- наголосили в ІС.
«Характерно, що наприкінці листопада керівник «турецької делегації в Криму», керівник турецької Асоціації євразійських урядів Х. Дженгіз пообіцяв зробити все можливе, аби на відкритті Соборної мечеті в Сімферополі був присутній президент Туреччини Р. Ердоган», - додали в ІС.