Представник України при Раді Європи звинуватив Лаврова в брехні щодо моніторингу дотримання прав людини в окупованому Криму

Глава МЗС Росії Сергій Лавров збрехав у присутності генсека Ради Європи, заявивши, що не існує жодних перешкод для тих, хто хоче приїхати в Крим і вивчити ситуацію з дотриманням прав людини. Про це написав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Лаврову відомо, що його підлеглі блокують будь-які спроби уповноважених міжнародних моніторингових правозахисних механізмів потрапити до окупованого Криму.

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"Сергій Вікторович Лавров у присутності генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда свідомо ввів в оману присутніх на прес-конференції журналістів та їхні аудиторії, професійно і повністю спотворивши реальність, оскільки главі МЗС РФ добре відомо, що його підлеглі на всіх майданчиках послідовно і рішуче блокують будь-які спроби уповноважених міжнародних моніторингових правозахисних механізмів потрапити до окупованого Криму", - написав він.

При цьому Кулеба підкреслив, що Кремль хоче, щоб анексований Крим моніторили лише «щирі» фахівці, які «готові не акцентувати увагу на такій дрібниці як окупація, і не дивитись туди, куди дивитись заборонено щирими співробітниками ФСБ».

"Фаховий і дійсно щирий моніторинг неминуче зафіксує грубі та масові порушення прав людини в Криму", - йдеться у повідомленні представника України при Раді Європи.

Нагадаємо, у Римі Лавров різко висловився щодо окупованого Криму. На питання журналіста про те, як можна вирішити проблему Криму, Лавров відповів: "Крим - не проблема. Крим - територія Російської Федерації".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська "влада" заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.