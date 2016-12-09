Лавров допустив можливість обміну Сенцова, Карпюка і Сущенка

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Гамбурзі, відповідаючи на запитання про звільнення Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколи Карпюка та інших.

"Що стосується українців, які затримані в РФ, то, напевно, є юридичні можливості, які вже використовувалися, коли відбувся обмін за участю Надії Савченко", - сказав він.

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За словами Лаврова, все залежить від того, "як юридичні процедури" застосовуватимуться кожною зі сторін.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня 2016 року українського військовослужбовця Савченко обміняли на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

У той же час адвокат Марк Фейгін заявив, що перспективи звільнення українських політв'язнів з Росії погані.