Перспективи звільнення погані – адвокат про звільнення українських політв’язнів з РФ

09:36, 22 листопада 2016
Політика
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Адвокат пояснив, що обмін спрацював лише у випадку Надії Савченко.

Фейгин пояснив, що обмін спрацював лише у випадку Савченко / фото УНІАН

Перспективи звільнення українських політв’язнів із Росії погані. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив адвокат Марк Фейгін, розповідаючи про перспективи визволення українського журналіста Романа Сущенка,якого затримали російські спецслужби в Москві за підозрою в шпигунстві.

За його словами, процес обміну спрацював лише один раз у випадку Надії Савченко.

"Жодного з утримуваних зараз політв'язнів не обмінюють, не звільняють. Перспективи їхнього звільнення погані. Це спрацювало один раз з Савченко, коли прізвища Єрофєєва, Александрова також з'явилися в ЗМІ, були розкручені до такої міри, коли незграбно було для Кремля відмовлятися від обміну. Можливо, і тут так вийде", - розповів Фейгін.

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Фейгін також зазначив, що самопочуття і настрій у його підзахисного Романа сущенка гарний.

"З його (Сущенка) здоров'ям все в порядку. Воно не викликає ніякого занепокоєння. Сам він налаштований досить добре. Він готовий терпіти і чекати, у нього з цим немає проблем", - сказав він.

Нагадаємо, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство». Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка відбуваються у закритому режимі.

9 жовтня в СБУ повідомили про затримання в Рівному агента Головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації (прізвище не називалося). За даними відомства, шпигун – громадянин України, який постійно проживає у Росії – мав завербувати одного зі старших офіцерів штабу Сухопутних військ Збройних сил України. Встановлено, що куратором шпигуна був співробітник ФСБ РФ Олександр Ілюхін.

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