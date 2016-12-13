Радбез ООН ухвалив резолюцію про міжнародне співробітництво в сфері боротьби з тероризмом

Його учасники ухвалили резолюцію, яка стосується зміцнення механізмів взаємної правової допомоги в обробці та зборі доказів по тероризму, передає Центр новин ООН.

Учасники засідання підкреслили, що транснаціональний характер тероризму, посилюється у зв'язку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, вимагає тісної співпраці між державами на всіх напрямках.

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Нова резолюція закликає держави обмінюватися інформацією про іноземних бойовиків-терористів і терористичні організації, у тому числі біометричними і біографічними даними.

У документі йдеться про важливість співробітництва між судовими та правоохоронними органами у справах щодо злочинів, пов'язаних із тероризмом.

«Рада Безпеки ООН закликає держави розглянути, де це доречно, можливість зниження ступеня секретності розвідувальних даних для службового користування про загрозу, що надається іноземними бойовиками–терористами...», - наголошується в резолюції.

Члени Ради Безпеки рекомендували "розглянути питання" про розширення доступу до поліцейської інформаційної мережі Інтерполу "I-24/7".

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В одному з пунктів нової резолюції міститься заклик до всіх держав домагатися того, щоб виконавці і організатори терористичних актів та їх поплічники не зловживали статусом біженця і щоб посилання на політичні мотиви не служили підставою для відхилення прохань про видачу осіб, підозрюваних у причетності до тероризму.

Рішуче засудивши діяльність «Ісламської держави Іраку й Леванте» (ІДІЛ), «Аль-Каїди» і пов'язаних з ними осіб, члени РБ заявили, що всі винні у скоєнні терактів мають бути притягнуті до відповідальності.

Відзначимо, що одним з авторів прийнятої РБ ООН резолюції виступила Україна.