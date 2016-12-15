Туск пообіцяв Порошенку зробити усе можливе для ратифікації Угоди про асоціацію

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні засідання Європейської Ради, яке відбудеться 15 грудня в Брюсселі.

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Дональд Туск запевнив, що зробить усе можливе для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також сприятиме якнайшвидшому завершенню процедури надання українцям безвізового режиму.

Президент Порошенко наголосив, що розраховує на продовження санкцій ЄС проти Росії через невиконання нею Мінських домовленостей. Він також висловив занепокоєння гуманітарною ситуацією в сирійському Алеппо і зазначив, що за такі дії Росія заслуговує на окремі санкції.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте пропонує, щоб лідери ЄС на саміті заявили про те, що УА з Україною не містить додаткових зобов'язань безпеки або фінансового характеру з боку Брюсселя на адресу Києва. Нідерланди вимагають від лідерів ЄС визнати, що асоціація між Євросоюзом та Україною не буде надавати українцям права "вільно жити і працювати" на території країн-членів Євросоюзу.