У Житомирській області на виборах до 22 ОТГ проголосували понад 50% виборців - ОДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Зазначається, що голосування відбувалося на 315 дільницях в 22 об’єднаних територіальних громадах( ОТГ) і станом на 20.00, за попередніми даними, проголосували понад 50% відсотка виборців.

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Найвища явка зафіксована в Краснопільській сільській ОТГ (Чуднівський район) – 67,1 %, Семенівській сільській ОТГ (Бердичівський район) – 67,5 % та Вільській сільській ОТГ (Черняхівський район) – 69,2 %. Найнижча – у Довбиській селищній ОТГ (Баранівський район) – 42,6 %.

«Зараз процес голосування завершено, розпочався підрахунок голосів. Надзвичайних ситуацій, які б могли вплинути на хід проведення голосування та результати виборів, не зафіксовано», - зауважили в прес-службі.

Сьогодні обиралися голови 22 новоутворених ОТГ та депутати у 16 районах Житомирщини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, відбувалося голосування на перших місцевих виборах у 143 об’єднаних територіальних громадах. За результатами голосування буде обрано 76 сільських голів, 46 селищних голів, 21 міського голову, а також відповідні місцеві ради та 1 старосту.

Вибори проводяться в об’єднаних територіальних громадах в 22 регіонах України. Проведення цих виборів є підсумковим етапом об’єднання територіальних громад і набуття повноважень новими органами самоврядування