Генсек НАТО заявив про рекордну кількість обстрілів на Донбасі: "глибокі" розбіжності з Росією залишаються

Про це йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, розповсюдженій у понеділок у Брюсселі штаб-квартирою альянсу після завершення засідання, передає власний кореспондент УНІАН.

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«У нас була відкрита та змістовна дискусія з питань, які важливі для нашої загальної безпеки. У часи напруження діалог навіть більш важливий, ніж будь-коли. Тому ми віддані діалогу. Ми будемо тримати відкритими канали для нашого спілкування. Перша тема, яку ми обговорили, була криза в Україні та навколо неї», – повідомив генсек альянсу.

Столтенберг наголосив, що через цю кризу між союзниками та Росією є глибокі розбіжності. «Сьогодні союзники підтвердили їх сильну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, союзники не визнали й не визнають незаконну та нелегальну анексію Криму Росією», – констатував він.

Генсек НАТО також вказав на те, що ситуація на сході України продовжує викликати занепокоєння. «За останні місяці порушення режиму припинення вогню досягло рекордного рівня. Важке озброєння відведено не було, а спостерігачі ОБСЄ стають ціллю», – наголосив Столтенберг.

Крім того, він зауважив, що Мінські домовленості надають «план для вирішення конфлікту». «Усі підписанти повинні повністю виконувати їх зобов’язання. Союзники закликають Росію використати свій вплив на бойовиків, щоби вони виконали в повному обсязі взяті зобов’язання», – повідомив генсек НАТО.

Також сторони обговорили ситуацію у сфері безпеки в Афганістані, включно з терористичними загрозами в регіоні.

Крім цього, предметом обговорення була військова діяльність, прозорість та зменшення ризиків. «Відповідальність та передбачуваність зменшує ризики неправильного розуміння, помилок», – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що союзники та Росія мають різні точки зору. «Наші засідання не є ознакою того, що ми повертаємося до business as usual (традиційний підход, звичайний порядок справ). Але без того, щоби говорити, ми не зможемо вирішити наші відмінності та покращити порозуміння», – переконаний він.