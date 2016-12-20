Рада не розглядатиме на цій сесії спецконфіскацію та позбавлення нардепів недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував лише 191 народний депутат із 346, зареєстрованих у сесійній залі.

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Авторами цього законопроекту, зареєстрованого в парламенті сьогодні, є лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, перший заступник голови фракції Андрій Тетерук, депутати від фракції Тетяна Чорновіл та Ігор Алексєєв.

Крім того, депутати не включили до порядку денного законопроект "Самопомочі" про внесення змін до деяких законів України щодо недоторканності народних депутатів України (№ 5487). За його внесення проголосували лише 195 народних депутатів із 344, зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас депутати включили до порядку денного проект закону про внесення зміни до статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного суду України (№ 5425) та проект закону про Український культурний фонд (№ 5491).

Як повідомляв УНІАН, законопроектом про спецконфіскацію № 5557 передбачається, що заарештовані на рахунках в "Ощадбанку" 1,5 млрд доларів, які належали представникам режиму Януковича, будуть повернуті до бюджету і розподілені: 50% – на оборону та національну безпеку, 50% – на підвищення соціальних стандартів.

Ці кошти були закладені в бюджет 2016 року, проте в Мінфіні сумніваються, що до кінця року можна буде повернути всю суму вкрадених коштів. У зв'язку з цим уряд врахував ці гроші в проекті бюджету на 2017 рік. 8 грудня Верховна Рада відхилила урядовий проект закону про спецконфіскацію.

Законопроектом щодо недоторканності народних депутатів України № 5487 пропонується запровадити можливість не випускати народних депутатів за межі України після подання на зняття з них недоторканності.