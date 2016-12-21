Охендовського на засіданні суду супроводжують близько 15 охоронців

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви у засіданні охоронці оточили голову ЦВК і адвокатів у закутку біля будівлі суду. Ці люди не представляються і не пояснюють причини таких заходів безпеки.

Водночас Охендовський заявив, що не ухвалював рішення щодо такої кількості охоронців. Голова ЦВК додав, що вони з Управління державної охорони.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців, серед яких і голова ЦВК Охендовський.

Прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тис. доларів.

Голова ЦВК відкидає всі звинувачення і запевняє, що доведе свою невинуватість і не буде втікати з України.