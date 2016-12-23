Путіна на прес-конференції попросили звільнити Сущенка

"Ми робимо все для того, щоб утримувані з обох сторін особи були звільнені. І чим повнішим буде цей обмін, тим краще", - зазначив Путін, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

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Коментуючи питання затримання Сущенка, а також українського режисера Олега Сенцова, Путін заявив, що "вони повинні займатися журналістикою і режисурою".

"Звичайно, ні в кого немає бажання тримати режисерів і журналістів. Але що нам робити, якщо режисер, а це доведено в суді, готувався до вчинення терористичних актів? Його відпустити тільки за те, що він режисер? Чим він відрізняється від кадрового співробітника військової розвідки?.. Спочатку ми відпустимо режисера, а потім кадрових розвідників? Ми відпустимо одних, а завтра прийдуть інші? Треба домовиться щоб це було припинено і тоді можна буде подумати про акти амністії, я проти цього нічого не маю", - заявив Путін.

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Як відомо, ФСБ РФ 30 вересня в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

Лефортовський суд Москви тоді ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. 28 листопада суд продовжив термін арешту Сущенку до 30 січня 2017 року. Захист вимагає переведення Сущенка під домашній арешт із подальшим проживанням в готелі при Посольстві України в РФ.