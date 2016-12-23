Одеська облрада просить Кабмін звільнити Нищука через його висловлювання про "відсутність генетики" на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне звернення депутати проголосували сьогодні на засіданні сесії.

Депутати Одеської облради з другого разу підтримали внесення до порядку звернення депутата від «Опозиційного блоку» Віталія Саутенкова.

Питання двічі виносилося на сесію. Першого разу воно не набрало необхідної кількості голосів. В результаті звернення підтримали 50 з 84 депутатів.

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Вищеназвана ініціатива з'явилася у зв'язку з тим, що міністр культури наприкінці листопада в ефірі програми «Свобода слова» заявив, що населення півдня і сходу країни через відсутність «генетичної чистоти» не сприймає українську культуру.

«Ситуація, що склалася на сході і півдні — прірва свідомості. Більше того, коли ми говорили про генетику в Запоріжжі, на Донбасі, то це міста завезені. Немає там генетики, це свідомо завезені», — сказав Нищук, відповідаючи на запитання про причини повільного поширення української культури в цих регіонах.