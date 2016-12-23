Одеська облрада просить Кабмін звільнити Нищука через його висловлювання про "відсутність генетики" на Донбасі
Одеська обласна рада просить Кабінет міністрів звільнити міністра культури Євгена Нищука через його висловлювання про населення півдня і сходу України, як про людей «без генетики».
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне звернення депутати проголосували сьогодні на засіданні сесії.
Депутати Одеської облради з другого разу підтримали внесення до порядку звернення депутата від «Опозиційного блоку» Віталія Саутенкова.
Питання двічі виносилося на сесію. Першого разу воно не набрало необхідної кількості голосів. В результаті звернення підтримали 50 з 84 депутатів.
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Вищеназвана ініціатива з'явилася у зв'язку з тим, що міністр культури наприкінці листопада в ефірі програми «Свобода слова» заявив, що населення півдня і сходу країни через відсутність «генетичної чистоти» не сприймає українську культуру.
«Ситуація, що склалася на сході і півдні — прірва свідомості. Більше того, коли ми говорили про генетику в Запоріжжі, на Донбасі, то це міста завезені. Немає там генетики, це свідомо завезені», — сказав Нищук, відповідаючи на запитання про причини повільного поширення української культури в цих регіонах.