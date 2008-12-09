Українську делегацію на похороні Алексія ІІ очолить Раїса Богатирьова

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА очолить українську делегацію для участі у церемонії поховання Патріарха Московського і всієї Русі Алексія ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Вона сказала, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначив склад делегації, яка офіційно представлятиме Україну у церемонії поховання Алексія ІІ. Зокрема, делегацію очолить секретар РНБО Р.БОГАТИРЬОВА. Також до її складу увійдуть заступник керівника Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ та Посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Алексій II помер 5 грудня 2008 року у своїй підмосковній резиденції на 80-му році життя. Він очолював РПЦ з 1990 року.

Похорон патріарха Московського і Всієї Русі Алексія II відбудеться 9 грудня 2009 року в Богоявленському кафедральному соборі Москви.