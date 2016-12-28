Луценко назвав героями власників законних кіосків, порівнявши їх з військовими на передовій

"Люди, які будуть торгувати у встановлених межах, - наші герої. Чоловік, який сьогодні поставив кіоск і виживає, є не меншим героєм, ніж той хлопець, який на фронті тримає лінію. Я вам чесно кажу. Сьогоднішній підприємець, який законно - підкреслюю, законно - працює в місті Київ або по Україні, не менш герой, ніж солдат, який захищає нашу країну. І ті, і ті будують країну. Тому ми не боремося з малим і середнім бізнесом. Зрештою, ці люди зробили дві революції в нашій країні. Але ми боремося з тими, хто всупереч правилам, не сплачуючи податки, сплачуючи відкати чи данину феодалам, сьогодні складають нездорову конкуренцію законній торгівлі. Але це все треба робити законними методами. Я взяв під особистий контроль три події: дві події у "Політеху", одну - на Оболоні", - цитує генпрокурора 112.ua.

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Нагадаємо, в ніч на 4 грудня, було зруйновано ряд МАФв біля станції метро "Політехнічний інститут". 8 грудня на ринку "Юність" бульдозером зруйнували ряд МАФів.

У ніч на 15 грудня невідомі в балаклавах трактором знесли ряд кіосків в районі станції метро «Оболонь». Пізніше цього дня люди на тракторах розгромили кіоски на Троєщині.

Крім того, вночі 22 грудня зносили кіоски на вулиці Політехнічній. За даними поліції, під час знесення МАФів постраждали п'ятеро осіб: двоє правоохоронців і троє цивільних громадян.

23 грудня в Києві в Дарницькому районі на території радіоринку стався конфлікт під час знесення МАФів, в результаті з тілесними ушкодженнями госпіталізовані четверо людей.

Луценко, у свою чергу, назвав такі дії у боротьбі з незаконними МАФами неприпустимими.