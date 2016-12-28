Президентський рейтинг: Порошенка і Тимошенко підтримує майже однакова кількість виборців - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва разом з Центром Разумкова, які оприлюднив на прес-конференції директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

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«Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то без статистично значимої різниці були б показники Порошенка і Тимошенка», - сказав він.

Згідно з даними опитування, за Порошенка готові проголосувати 11,9% тих, хто взяв би участь у виборах, за Тимошенко - 11,1%.

За керівника фракції «Опозиційний блок» Юрія Бойка - 8,4%, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка - 7,2%, голову Радикальної партії Олега Ляшка - 6,1%, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана - 4,2%, депутата із фракції «Опозиційний блок» Вадима Рабіновича - 5,1%, міського голову Львова Андрія Садового - 4,5%.

Опитування проведено з 16 по 20 грудня цього року в усіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих територій Донбасу. Загалом було опитано 2018 респондентів, похибка не перевищує 2,3%.