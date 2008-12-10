Президент вітає обрання Литвина головою Верховної Ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає обрання Володимира ЛИТВИНА головою Верховної Ради.

Про це йдеться у коментарі глави держави, обнародуваному на його офіційному сайті.

«Сподіваюся, що обрання на цю відповідальну посаду такого досвідченого і виваженого політика як Володимир Михайлович дозволить розблокувати роботу вищого законодавчого органу країни», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

«Хочу привітати увесь парламент з першим кроком на шляху до відновлення повноцінної дієздатності Верховної Ради України. Констатую, кожен день політичної лихоманки занадто дорого коштував країні і кожній українській сім‘ї зокрема. Працюючий парламент має кардинально підвищити якість законодавчого забезпечення антикризової політики та встановити жорсткий контроль за її реалізацією, передусім діями уряду», - сказав Президент.

У цьому контексті глава держави закликав народних обранців невідкладно приступити до розгляду та прийняття антикризових законопроектів та проекту державного бюджету на 2009 рік.

«Необхідною умовою для цього є дієва і спроможна де-юре і де-факто парламентська коаліція», - наголосив Президент України.

Глава держави побажав В.ЛИТВИНУ успіхів у надзвичайно складній та відповідальній роботі.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 грудня, народні депутати обрали В.ЛИТВИНА головою ВР.

Після обрання В.ЛИТВИН оголосив про створення коаліції у складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.