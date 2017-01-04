"Путін прагне втюхать нам Донбас": Тука розповів, коли можуть пройти вибори на окупованих територіях

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, пише Еспресо.TV.

"Я підтримую офіційну позицію. Щонайменше 2-3 роки після звільнення має минути перед будь-якими виборами (на окупованих територіях Донбасу – УНІАН)", - сказав Тука.

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За його словами, не буде жодної трагедії якщо протягом цих 2-3 років на звільнених територіях Донбасу працюватимуть військово-цивільні адміністрації.

"Путін давно прагне втюхать нам Донбас, але на своїх умовах. Або федералізація або легітимізація існуючих банд – це його умови", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель висловив сумнів, що Україна спочатку відновить контроль над східною частиною свого кордону з Росією, а потім відбудуться місцеві вибори на Донбасі.