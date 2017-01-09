"Думаю, що вона зрозуміла мене": у СБУ поспілкувалися із Савченко щодо публікації списків військовополонених (відео)

Про це радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Він розповів, що особисто спілкувався із Савченко і просив, щоб вона не публікувала списки полонених українців.

"Я думаю, що вона зрозуміла мене", - зазначив радник голови СБУ.

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При цьому Тандіт назвав й конкретні причини, чому не можна оприлюднювати подібні списки.

"У 2014-2015 роках, коли велися важкі бої, на жаль, волонтери передавали такі списки, і вони були опубліковані у відкритих джерелах. Після ми довгий час ловили шахраїв, які намагалися використовувати ці списки у своїх корисливих цілях", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Надія Савченко написала у своєму Facebook про намір опублікувати найближчим часом списки військовополонених і зниклих безвісти на Донбасі.

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