В НУ-НС вимагають у Литвина документи про коаліцію трьох

Заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ просить голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА оприлюднити документи, на підставі яких він зробив повідомлення про створення коаліції трьох фракцій – БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією він виступив сьогодні під час Погоджувальної ради.

Р.ЗВАРИЧ зауважив, що голова ВР посилається на документи, які нібито дали йому можливість встановити юридичний факт існування коаліції.

«Я прошу вас передати нам копії цих документів, але і вони могли б стати предметом суспільного надбання», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції в складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Ввечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК, підкреслили в прес-службі НУ-НС.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.