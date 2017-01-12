Правозахисники повідомили перші подробиці затримання в Криму активіста Виноградова

Про це повідомляється на сторінці Кримської правозахисної групи в соціальній мережі Facebook.

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За інформацією правозахисників, в будинку родини Виноградових в Сімферополі вранці 12 січня силовики провели обшук, в ході якого вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

Після обшуку подружжя Виноградових відвезли в Управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополю, яке розташоване в Сімферополі по вул. Івана Франка, 13.

«О 14 годині жінку відпустили додому, їй повернули мобільний телефон. Співробітники спецслужб взяли у кримчанки «розписку про нерозголошення інформації», - наголошується в повідомленні.

За інформацією правозахисників, Виноградов поки знаходиться в управлінні ФСБ, до нього допустили адвоката.

Раніше керівник Українського культурного центру Криму Леонід Кузьмін повідомив, що сьогодні вранці Виноградов прислав йому СМС, що до нього прийшли співробітники ФСБ і везуть на допит.

Виноградови виховують двох маленьких дочок. Андрій працює консультантом в магазині.

***Український культурний центр у Криму було засновано 7 травня 2015 року. Завдання центру активісти декларують як простір українства в Криму, цілями якого є збереження української культури та мови, а також прилучення до історії, традицій, творчості українського народу жителів Кримського півострова.