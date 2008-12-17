У НУ-НС побачили фальсифікацію коаліційної угоди

Оприлюднений на сайті БЮТ текст коаліційної угоди суттєво відрізняється від варіанту коаліційної угоди, за який голосували члени фракції НУНС.

Про це повідомив "Українській правді" депутат Владислав Каськів.

"Варіант на сайті БЮТ містить багато відмінностей від того варіанту, за який проводилося голосування на засіданні фракції НУНС", - сказав Каськів.

За словами депутата, у понеділок о 14 годині відбулося засідання фракції НУНС. Депутатам-нашоукраїнцям був розданий варіант коаліційної угоди, і виходячи з викладених там положень відбулося голосування за вступ фракції до коаліції трьох.

На цьому засіданні "за" дане рішення проголосували в поіменному режимі 33 депутати.

Після цього була оголошена перерва, о 17 години відбулося друге засідання, на якому число депутатів, що підтримують коаліцію трьох, збільшилося до 36.

37-ий голос за коаліцію був отриманий у вівторок зранку.

"Основна маса депутатів з нашої фракції, і я в їх числі, голосували за коаліцію, виходячи з тексту угоди, який був нам розданий. І він відрізняється від варіанту, який оприлюднили на сайті БЮТ і який, відповідно, був підписаний лідерами трьох фракцій", - сказав Каськів.

У редакціях НУНС і БЮТ по-різному викладено, наприклад, питання НАТО.

Нашоукраїнці підтримували коаліцію, виходячи з тексту, що "сторони коаліції погодились розробити програму заходів, спрямовану на інтеграцію України в систему колективної безпеки Організації Північно-Атлантичного Договору".

Тоді як в редакції, оприлюдненій на сайті БЮТ, сказано, що "сторони коаліції погодились розробити програму заходів, спрямовану на євроатлантичну інтеграцію України".

У редакції НУНС передбачено, що коаліція займеться звуженням функцій прокуратури до "виключно підтримки звинувачення у суді із передачею функції досудового розслідування іншим органам влади".

У редакції БЮТ сказано просто, що коаліція бере на себе зобов’язання провести абстрактну "системну реформу органів прокуратури".

У редакції НУНС є пункт, що коаліція виступає за "посилення незалежності Нацбанку". У редакції БЮТ цей пункт відсутній взагалі.

Також у редакції БЮТ відсутні слова про те, що коаліції зобов’язуються "виділити належні кошти на озброєння війська та перехід на стандарти НАТО", як це сказано у варіанті НУНС.

За інформацією УП, Борис Тарасюк від імені НУНС підписав коаліційну угоду саме в тій редакції, яка представлена на сайті БЮТ. І саме цей варіант був зареєстрований у Верховній Раді.