Тимошенко вимагала від Пинзеника заяву про відставку?

Сьогодні Кабінет Міністрів затвердить прогнозні макроекономічні показники на 2009 рік. Прем`єр Юлія Тимошенко відстоює оптимістичний сценарій розвитку економіки. Міністр фінансів не згоден.

Як стало відомо «Делу», впродовж двох днів в Кабінеті Міністрів тривав скандал між прем`єром Юлією Тимошенко і міністром фінансів Віктором Пинзеником. Причиною розбрату став проект бюджету. «Тимошенко хоче написати «липовий» бюджет, де будуть завищені цифри, а Пинзеник наполягає на тому, щоб зробити його реальним до виконання», - повідомило виданню джерело в уряді.

Протистояння досягло апогею вчора в першій половині дня. Для цього Тимошенко навіть в розпал сесії у Верховній Раді в екстреному порядку скликала частину членів своєї фракції, що представляє партію «Реформи і порядок». При розмові був присутній і сам «винуватець» зборів Віктор Пинзеник. За словами джерела, прем`єр-міністр вимагала від Пинзеника написати заяву про добровільну відставку.

Зокрема, прем`єр-міністр пропонує зростання ВВП затвердити на рівні 0,4%, дефіцит бюджету — 3%. Інфляція складе 9,5%. А валютний курс підтримають на рівні 7,5 гривні за долар. Проте категорично проти таких показників виступив міністр фінансів Віктор Пинзеник. На його думку, неможливо скласти реальний бюджет на основі занижених показників. Це стало причиною гострого протистояння міністра з прем`єром. Помирити Тимошенко і Пинзеника змогли лише члени фракції на терміново скликаному із цього приводу засіданні.

Проте членам ПРП вдалося умовити Юлію Тимошенко не гарячкувати. Прем`єр і міністр фінансів зійшлися на тому, щоб узяти за основу проект бюджету на 2009 рік, поданий Кабміном 15 вересня і, змінивши в ньому лише ряд макропоказників, наново перерахувати доходи і витрати. «Проект бюджету буде побудований так, щоб доходів вистачило на півроку, а влітку уряд внесе до нього поправки», — стверджує джерело в Кабміні. Нагадаємо, що в проекті бюджету на 2009 рік, внесеному на розгляд парламенту, але пізніше у зв`язку з фінансовою кризою відкликаному, рівень ВВП складав 6%, дефіцит бюджету — 1,4% від ВВП. У новому варіанті планується, що рівень зростання ВВП складе 0,4%, а дефіцит в два рази більший, ніж планувалося раніше.

«Так, дійсно, Юлія Володимирівна збирала частину фракції, ми обговорили проект бюджету на 2009 рік, основні макропоказники і домовилися подати і затвердити фінансовий документ до 1 січня», — підтверджує народний депутат Остап Семерак.

Після затвердження основних макропоказників Юлія Тимошенко і Віктор Пинзеник домовилися віддати в бюджетний Комітет Верховної Ради так звану «шпаргалку», в якій буде вказано, де і які зміни в законопроект про бюджет потрібно буде внести.

Проте, як відомо, робота парламентського комітету блокується з боку членів від Партії регіонів, і через відсутність там кворуму такий сценарій може бути зірваний. Тому «бютівці» сподіваються, що зможуть «поправити» проект бюджету з голосу при розгляді фінансового плану на сесії Верховної Ради.

Але не всі депутати готові голосувати за проект бюджету, скроєний за таким сценарієм. «Партія регіонів у повному складі проігнорує голосування за проект бюджету, оскільки він популістський і там зовсім не враховані інтереси областей», — відзначив «регіонал» Віктор Тихонов.